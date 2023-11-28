МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник рассмотрел перспективы развития отрасли сланцевого газа и сжиженного природного газа (СПГ) в мире, в тройку крупнейших производителей СПГ может войти Россия, причем "Газпром" внесет значительный вклад в развитие отрасли в стране, говорится в сообщении компании. В "Газпром" рассмотрели газификацию Восточной Сибири и Дальнего Востока

"Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о перспективах развития отрасли сланцевого газа и сжиженного природного газа (СПГ) в различных регионах мира, возможностях и угрозах для компании", – сообщила компания в Telegram.

Сланцевый газ добывается в четырех странах – США, Китае, Аргентине и Канаде. В 2022 году объем мировой добычи газа из сланцев вырос на 6% относительно уровня 2021 года, уточняется в сообщении. США допускают как увеличение, так и существенное снижение объемов добычи газа из сланцев, при этом целый ряд факторов – в их числе инфляция, истощение действующих и отсутствие открытий новых месторождений – будет способствовать росту себестоимости добычи сланцевого газа, отмечает компания.

Объем мировой торговли СПГ, по данным отраслевых экспертов, в 2022 году увеличился на 4% по сравнению с 2021 годом. Однако за три квартала 2023 года прирост замедлился и составил всего 2% к аналогичному периоду 2022 года, уточняет компания. "В перспективе существенное увеличение производства СПГ ожидается, в частности, в США, Катаре и России, снижение прогнозируется в Австралии. Значительный вклад в развитие отечественной отрасли СПГ внесет "Газпром". В результате Россия может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире", – также пишет "Газпром".

Ожидается, что в долгосрочной перспективе основной мировой прирост спроса на СПГ обеспечат Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, тогда как Европа, наоборот, может сократить импорт СПГ по отношению к рекордному уровню 2022 года, говорится в сообщении. Это, как добавляет компания, в значительной степени будет обусловлено сокращением потребления газа в регионе на фоне дальнейшего ослабления его экономического и промышленного потенциала.

"На мировом рынке продолжают фиксироваться случаи неисполнения поставщиками и производителями СПГ обязательств по долгосрочным контрактам. Недобросовестные действия отдельных компаний из Европы и США оказывают негативное влияние на надежность поставок газа потребителям", – также говорится в сообщении.