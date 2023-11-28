МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник одобрил работу компании по развитию производства и поставок сжиженного природного газа (СПГ), сообщил "Газпром". "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"

"Совет директоров ПАО "Газпром" одобрил проводимую компанией работу по реализации проектов в области производства и поставок СПГ", – сообщил концерн в Telegram.

Отмечается, что на Северо-Западе России с сентября 2022 года работает среднетоннажный Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (КСПГ) в районе КС "Портовая". Отгрузка СПГ осуществляется как судами-газовозами, так и автоцистернами. За время работы КСПГ потребителям отгружено порядка 1,4 миллиона тонн СПГ, уточняется в сообщении.

Мощности по сжижению природного газа создаются в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в районе Усть-Луги в Ленинградской области. Это предприятие станет вторым крупнотоннажным производством СПГ "Газпрома" наряду с действующим на Дальнем Востоке России СПГ-заводом проекта "Сахалин-2", пишет компания.

"Газпром" проводит работу с российскими предприятиями по освоению выпуска высокотехнологичного импортозамещающего оборудования, используемого для производства СПГ, подчеркивается в сообщении. Также компания строит малотоннажные СПГ-комплексы, которые позволяют автономно газифицировать потребителей, находящихся далеко от газопроводов. В сентябре 2023 года "Газпром" запустил в работу такой комплекс в Амурской области. СПГ в основном предназначен для новой газовой котельной, строящейся в микрорайоне "Амурсельмаш" города Белогорска.

Кроме того, СПГ все активнее используется как экологичное моторное топливо, отмечает компания. С ноября начал работу СПГ-комплекс "Газпрома" в Волгоградской области. Продукция поставляется в Волгоград для заправки городского транспорта. "Газпром нефть" более года заправляет морские суда СПГ в акватории порта Усть-Луга в Финском заливе. Обслуживает суда – железнодорожные паромы в Калининград и нефтеналивные танкеры – СПГ-бункеровщик "Дмитрий Менделеев". С начала работы было порядка 70 топливных операций.