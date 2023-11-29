С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — ПРАЙМ. Мощности заводов по сжижению природного газа (СПГ) в России к 2035 году составят при реализации реалистичного сценария 110 миллионов тонн, что позволит покрыть до 17% мирового спроса, отметила директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. Через порты ЕС продают более одной пятой СПГ из России, пишут СМИ

Производство сжиженного природного газа в стране, как ожидается, в 2023 году достигнет около 30-31 миллиона тонн. Сейчас в стране действуют два крупнотоннажных СПГ-завода – "Сахалин-2" и "Ямал СПГ".

"В России заявлены масштабные планы развития отрасли СПГ. В реалистичном сценарии к 2035 году мощности СПГ заводов РФ составят 110 миллионов тонн, что позволит покрыть до 17% мирового спроса", – сообщила Белова, выступая на форуме-выставке "СПГ: Экономика. Технологии. Решения" в Санкт-Петербурге.

По ее мнению, достижение такого уровня возможно после окончания строительства заводов "Арктик СПГ 2" и "Балтийский СПГ" (их мощности составят 39 миллионов тонн) и реализации проектов, которые ожидают выхода на инвестиционное решение (pre-FID): "Владивосток СПГ", "Мурманский СПГ", "Обский СПГ", мощности которых достигнут 40 миллионов тонн.

Однако при своевременном запуске и полной загрузке всех заявленных активов – "Якутского СПГ", "Арктик СПГ 1", "Таймыра СПГ", "Кара СПГ", "Дальневосточного СПГ", расширении "Сахалина-2" (мощности которых составят 114 миллионов тонн) – доля России на мировом рынке составит почти 35%, добавила она.

Вице-премьер РФ Александр Новак в ноябре сообщал, что доля страны на мировом рынке СПГ, как планируется, вырастет с 7% в 2023 году до 20% в 2030 году. Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин в октябре отмечал, что Россия к 2035 году рассчитывает занять до 30% мирового рынка СПГ