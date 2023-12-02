МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Испания, как ожидается, закупит рекордное количество газа у России к концу 2023 года за все время существование газовой системы страны, передает газета Mundo. Россия вошла в пятерку лидеров по поставкам газа в Чехию

Как отмечает газета со ссылкой на данные оператора газовой сети Enagas, зависимость Испании от российского газа увеличилась в шесть раз за пять лет после того, как газопровод Магриб-Европа закрылся в 2021 году на фоне напряженных отношений Алжира и Марокко.

"За первые 10 месяцев 2023 года Россия отправила в Испанию…на 12,8% больше газа, чем она отправляла за весь 2022 год. Таким образом, ожидается, что этот процент значительно увеличится по окончании года", — отметило издание.

Как подчеркивает Mundo, за 2023 год вклад России в газовую систему Испании превысил вклад Нигерии, которая была третьим основным рынком, на который вышла Испания.

"Этот год (2023 — ред.) завершится как год, когда в испанскую газовую систему поступило больше всего российского газа за всю ее историю", — отмечает Mundo.

Ранее испанский оператор газовой сети Enagas сообщал, что Россия заняла третье место после Алжира и США по объемам поставок газа в Испанию за январь–октябрь. Испания, по информации Enagas, за десять месяцев закупила у России 60,8 ГВтч сжиженного природного газа (СПГ) (почти 4,8 миллиарда кубометров, 18,1% от общего объема потребления газа в стране) по сравнению с 42,45 ГВтч (3,3 миллиарда кубометров) за аналогичный период прошлого года.

В 2021 году Алжир не стал продлевать контракт по поставкам газа в Испанию через проходящий по территории Марокко магистральный газопровод Магриб-Европа. Прекращение контракта связано с разрывом отношений между Алжиром и Марокко. Все поставки газа из Алжира в Испанию с ноября идут по газопроводу Medgaz через Средиземное море.