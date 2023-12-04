МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Страны Евросоюза в ноябре увеличили совокупный импорт сжиженного природного газа (СПГ) в месячном выражении примерно на 20%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe). Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на четыре процента

Так, поставки газа, полученного из СПГ, в газотранспортную сеть ЕС с 1 по 30 ноября составляли в среднем 388,9 миллиона кубометров в сутки, тогда как в октябре показатель был значительно ниже – 324,7 миллиона (–19,8%). При этом в ноябре прошлого года такие поставки составили около 397 миллионов кубометров в сутки (+2%).

Всего ЕС в ноябре импортировал СПГ, эквивалентный почти 11,7 миллиарда кубометров регазифицированного газа, тогда как в октябре – примерно 10,1 миллиарда кубометров (–15,9%), а в ноябре прошлого года – 11,9 миллиарда кубометров (+2%).

СПГ, наряду с теплой погодой и богатыми запасами газа, сформированными в прошлом году, помог ЕС заполнить подземные газохранилища к отопительному сезону до рекордных 99,63%. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах ЕС сейчас составляет около 104,5 миллиардов кубометров (94,39% заполненности).