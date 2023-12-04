МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Спрос на российские сжиженные углеводородные газы (СУГ) за рубежом может вернуться к росту весной, с началом автомобильного сезона, если Европа не введет ограничения на поставки этой продукции, сейчас же пик спроса пройден, что видно по снизившимся ценам, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Аналитики оценили объемы экспорта СУГ из России в 2023 году

"В первой половине ноября цена находилась на двухлетнем максимуме, но сейчас, в начале декабря, она скорректировалась более чем на 25%, что отражает прохождение пика спроса. Сезонный фактор уйдет не ранее начала автомобильного сезона, то есть не раньше мая. При отсутствии введения ограничений со стороны ЕС цены будут постепенно восстанавливаться ближе к концу весны", — сказал он.

"В текущем году некоторые европейские страны увеличили закупки СУГ из России. Но правительство Польши поддержало проект нового санкционного пакета, который может запретить поставки СУГ из РФ уже в начале 2024 года", — добавил собеседник агентства. Миронюк уточнил, что Польша — один из основных потребителей этого продукта, и поставки в азиатском направлении на данный момент не могут компенсировать потенциальное снижение на западном из-за неразвитости инфраструктуры.

По словам эксперта, до сентября этого года российские компании наращивали выпуск СУГов из-за высокого спроса на них как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Этому способствовал в первую очередь эффект низкой базы и общий рост спроса на топливо. Период перестраивания экспортных логистических цепочек в 2022 — начале 2023 года повлиял на затоваривание и профицит на внутреннем рынке, что спровоцировало снижение цен на данный вид топлива в начале этого года. Увеличению производства также способствовал механизм обратного акциза для переработчиков СУГов.

Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые со статистикой Минэнерго, написала, что в январе-сентябре российские компании наращивали производство СУГов: за девять месяцев товарный выпуск этого продукта увеличился на 4,5%, до 9,2 миллиона тонн. В 2022 году производство сжиженных углеводородных газов выросло на 2,4% год к году — до 11,8 миллиона тонн.

Поставки сжиженных углеводородных газов за рубеж из России по итогам текущего года могут достигнуть 4 миллионов тонн, превысив таким образом показатели прошлого (примерно на 18%) и позапрошлого годов, соответствующим прогнозом делилась с РИА Новости исследовательская группа "Петромаркет". По итогам восьми месяцев года совокупный экспорт СУГов из России вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также поясняли агентству в "Петромаркете".