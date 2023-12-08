МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Заполненность газовых подземных хранилищ в Европе снизилась на 6,3 процента, при том в течении первого месяца зимы отбор из ПХГ вырос почти вчетверо, следует из данных компании Gas Infrastructure Europe. Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на четыре процента

Ранее сообщалось, что температура в декабре 2023 года снизится на один градус по сравнению с предыдущим, что на два градуса ниже климатической нормы.

По данным компании, отопительный сезон в европейских странах начался 7 ноября, что на целую неделю раньше, чем в 2022 году.

Эксперты отдельно отметили, что ветрогенерация в Европе обеспечивает всего 10-15 процентов всего энергопотребления, в то время, как в прошлом месяце этот показатель находился на уровне 20-35 процентов.

По мнению аналитиков, пока газа в Евросоюзе хватает, цены на энергосырье расти не будут. Однако с увеличением отбора из ПХГ ситуация может измениться. Кроме того, на европейский рынок будет влиять и потребление в Азии, с которой Евросоюз соперничает за спотовые объемы СПГ. Но пока и там газ дешевеет, поскольку ажиотажного спроса на него нет.