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В Европе резко сократился уровень запасов газа
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Заполненность газовых подземных хранилищ в Европе снизилась на 6,3 процента, при том в течении первого месяца зимы отбор из ПХГ вырос почти вчетверо, следует из данных компании... ПРАЙМ, 08.12.2023
энергетика, новости, газ, ес, газ, пхг европы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Заполненность газовых подземных хранилищ в Европе снизилась на 6,3 процента, при том в течении первого месяца зимы отбор из ПХГ вырос почти вчетверо, следует из данных компании Gas Infrastructure Europe.
Ранее сообщалось, что температура в декабре 2023 года снизится на один градус по сравнению с предыдущим, что на два градуса ниже климатической нормы.
По данным компании, отопительный сезон в европейских странах начался 7 ноября, что на целую неделю раньше, чем в 2022 году.
Эксперты отдельно отметили, что ветрогенерация в Европе обеспечивает всего 10-15 процентов всего энергопотребления, в то время, как в прошлом месяце этот показатель находился на уровне 20-35 процентов.
По мнению аналитиков, пока газа в Евросоюзе хватает, цены на энергосырье расти не будут. Однако с увеличением отбора из ПХГ ситуация может измениться. Кроме того, на европейский рынок будет влиять и потребление в Азии, с которой Евросоюз соперничает за спотовые объемы СПГ. Но пока и там газ дешевеет, поскольку ажиотажного спроса на него нет.