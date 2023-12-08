КИШИНЕВ, 8 дек — ПРАЙМ. "Молдовагаз" может взять на себя обязательство по транзиту российского газа через Украину для потребителей из Приднестровья, если Киев не продлит транзитный договор с "Газпромом", заявил в пятницу глава компании Вадим Чебан. В "Молдовагазе" назвали альтернативные варианты поставок в Приднестровье

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

"Оптимальным решением для Молдавии было бы продление Украиной контракта на транзит российского газа. Если этого не произойдет, как мы видим из заявления украинских политиков, то "Молдовагаз" может бронировать объемы газа у РФ и транспортировать его по той же сети по территории Украины, "Тираспольтрансгазу" придется оплачивать транспортировку газа", — заявил Чебан в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

По его словам, правый берег Днестра Молдавии гарантировано будет обеспечен газом. А в отношении Приднестровья есть несколько сценариев. Помимо озвученного варианта транзита российского газа через Украину другим поставщиком, Чебан допускает возможность поставок топлива по Трансбалканскому коридору. В противном случае, Тирасполю придется закупать газ на рынке, считает Чебан

"При последнем сценарии правительству Молдавии нужно будет разработать пакет мер поддержки Приднестровья. Я думаю, что эти сценарии рассматриваются на уровне правительства", — отметил он.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.