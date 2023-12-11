МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе начали неделю снижением, днем в понедельник они теряют более 5%, приближаясь к рубежу в 400 долларов за тысячу кубометров, и нисходящий тренд из-за теплой погоды, высокого уровня запасов газа в хранилищах и европейского импорта может сохраниться, следует из данных лондонской биржи ICE и оценок экспертов Energi Danmark. Биржевые цены на газ в Европе снизились почти до 430 долларов

Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 411,9 доллара (–4,2%). А по состоянию на 13.21 мск их стоимость составляет 407,4 доллара (–5,2%). При этом в начале торгов цены опускались до минимума начала октября – 401,4 доллара (–6,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 429,8 доллара за тысячу кубометров.

"Температура в Северной Европе после нескольких недель зимней погоды сейчас снова начала расти, и это усугубляет и без того "медвежью" картину на рынке. Мы считаем, что сегодня очень вероятно последующее снижение, так как подтвердился прогноз теплой погоды, а также потому, что уровень запасов в (подземных газовых – ред.) хранилищах и импорт остаются высокими", – отметили эксперты Energi Danmark в обзоре в понедельник.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению. По итогам третьего квартала текущего года они составили в среднем около 380 долларов за тысячу кубометров.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября цены выросли с 415 долларов за тысячу кубометров в начале октября примерно до 560 долларов к концу месяца. Средние котировки в ноябре составили примерно 510 долларов.