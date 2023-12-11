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Газпром установил рекорд поставок газа российским потребителям
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"Газпром" 8 декабря установил исторический рекорд суточных поставок отечественным потребителям по Единой системе газоснабжения России для декабря — 1717 миллионов кубометров, рост... ПРАЙМ, 11.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. "Газпром" 8 декабря установил исторический рекорд суточных поставок отечественным потребителям по Единой системе газоснабжения России для декабря — 1717 миллионов кубометров, рост потребления связан с аномальным похолоданием в ряде регионов, сообщила компания.
"8 декабря по Единой системе газоснабжения России отечественным потребителям поставлено 1717 миллионов кубометров газа — это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для декабря", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Уточняется, что предыдущий максимум был зафиксирован 24 декабря 2012 года — 1714 миллиона кубометров газа.
Рост потребления газа связан с аномальным похолоданием в декабре в целом ряде регионов России, отмечает компания.