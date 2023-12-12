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2023
https://1prime.ru/gas/20231212/842541496.html
В МИД отреагировлаи на идею ЕС разрешить странам блокировать газ из России
Газ
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Намерение Евросоюза позволить странам блокировать импорт российского газа является очередной дискриминационной мерой в отношении Москвы, это приведет к разрушению экономик самих... ПРАЙМ, 12.12.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, россия, газ, энергетика, евросоюз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Намерение Евросоюза позволить странам блокировать импорт российского газа является очередной дискриминационной мерой в отношении Москвы, это приведет к разрушению экономик самих стран Европы, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Речь идет пока о планах в ближайшее время завершить работу над проектом регламента, который бы регулировал внутренний газовый рынок, и это, как отмечается, должно наделить страны-члены правом на национальном уровне вводить ограничения в отношении поставок природного газа, включая сжиженный природный газ из России и Белоруссии. О чем это говорит? Что это очередная дискриминационная мера в отношении нашей страны, это очередная мера по разрушению экономик стран самого Евросоюза", — сказала она на брифинге.
По словам Захаровой, подобная инициатива в полной мере отвечает курсу Евросоюза на политизацию пользования российскими энергоресурсами, однако разрушить российскую экономику Брюсселю не удастся.
Ранее поступила информация, что Евросоюз подготовил законопроект, благодаря которому страны смогут блокировать транзит газа из России. Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на соответствующий документ.