МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Намерение Евросоюза позволить странам блокировать импорт российского газа является очередной дискриминационной мерой в отношении Москвы, это приведет к разрушению экономик самих стран Европы, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дания отказалась помогать в расследовании по "Севпотокам", заявила Захарова

"Речь идет пока о планах в ближайшее время завершить работу над проектом регламента, который бы регулировал внутренний газовый рынок, и это, как отмечается, должно наделить страны-члены правом на национальном уровне вводить ограничения в отношении поставок природного газа, включая сжиженный природный газ из России и Белоруссии. О чем это говорит? Что это очередная дискриминационная мера в отношении нашей страны, это очередная мера по разрушению экономик стран самого Евросоюза", — сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, подобная инициатива в полной мере отвечает курсу Евросоюза на политизацию пользования российскими энергоресурсами, однако разрушить российскую экономику Брюсселю не удастся.

Ранее поступила информация, что Евросоюз подготовил законопроект, благодаря которому страны смогут блокировать транзит газа из России. Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на соответствующий документ.