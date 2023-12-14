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Equinor увеличит долю в газовом месторождении в Норвежском море
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Equinor увеличит свою долю в газовом месторождении Linnorm в Норвежском море, ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2024 года, следует из пресс-релиза компании... ПРАЙМ, 14.12.2023
энергетика, новости, газ, норвегия, норвежское море, добыча газа, equinor
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Equinor увеличит свою долю в газовом месторождении Linnorm в Норвежском море, ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2024 года, следует из пресс-релиза компании.
"Equinor приобретет 30% акций PL 255, которой принадлежит месторождение Linnorm, при условии принятия операторских функций от A/S Norske Shell. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2024 года", — говорится в сообщении.
Компания уточняет, что открытие месторождения Linnorm в Норвежском море было подтверждено в 2005 году и это крупнейшее неразработанное газовое месторождение в Северном Ледовитом океане. По оценкам, извлекаемые запасы газа в Linnorm составляют около 25-30 миллиардов кубометров.
Партнерами в норвежской PL 255 являются другие национальные компании: A/S Norske Shell — 30% (оператор до завершения транзакции), Petoro — 30%, Equinor Energy — 20%, TotalEnergies EP Norge AS — 20%.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.