МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Equinor увеличит свою долю в газовом месторождении Linnorm в Норвежском море, ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2024 года, следует из пресс-релиза компании. Евросоюз продолжает ускорять отбор газа из подземных хранилищ

"Equinor приобретет 30% акций PL 255, которой принадлежит месторождение Linnorm, при условии принятия операторских функций от A/S Norske Shell. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2024 года", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что открытие месторождения Linnorm в Норвежском море было подтверждено в 2005 году и это крупнейшее неразработанное газовое месторождение в Северном Ледовитом океане. По оценкам, извлекаемые запасы газа в Linnorm составляют около 25-30 миллиардов кубометров.

Партнерами в норвежской PL 255 являются другие национальные компании: A/S Norske Shell — 30% (оператор до завершения транзакции), Petoro — 30%, Equinor Energy — 20%, TotalEnergies EP Norge AS — 20%.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.