МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Цены на газ на европейском рынке вновь вернулись к снижению и по итогам торгов четверга потеряли почти 2%, опустившись ниже 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Евросоюз продолжает ускорять отбор газа из подземных хранилищ

Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 405,5 доллара (+1,5%). Ценовой максимум составил 411,8 доллара (+3,1%). Минимум был достигнут на закрытии торговой сессии и составил 392,6 доллара (–1,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 399,5 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость контрактов TTF с поставкой в следующем месяце после потерь последних дней находилась накануне на минимуме с середины сентября.

Эксперты отмечали, что фундаментальные факторы, которые влияют на настроения участников европейского газового рынка — сохранение прогнозов мягкой погоды и высокий уровень заполненности газом подземных хранилищ и импорта в Европе.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению. По итогам третьего квартала текущего года они составили в среднем около 380 долларов за тысячу кубометров.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября цены выросли с 415 долларов за тысячу кубометров в начале октября примерно до 560 долларов к концу месяца. Средние котировки в ноябре составили примерно 510 долларов.