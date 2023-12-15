МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Газ может стать тем топливом, которое обеспечит реальное снижение выбросов парниковых газов, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Биржевые цены на газ в Европе в четверг опустились ниже 400 долларов

"Газ будет играть все более возрастающую роль на мировом рынке в условиях энергетического перехода. Это не дань моде, это рациональный путь. Газ является наиболее чистым углеводородом, с наименьшим выбросами. В комбинации с высокой обеспеченностью запасами газ может стать тем самым топливом, которое обеспечит реальное снижение выбросов парниковых газов", — сказал он в ходе международного форума "Газ России".

Министр также напомнил, что в коммюнике по итогам климатической конференции ООН (COP28) нет запрета на этот вид топлива.