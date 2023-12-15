2023-12-15T10:27:06+03:00
2023-12-15T10:27:06+03:00
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2023
https://1prime.ru/gas/20231215/842575546.html
Минэнерго раскрыло, как обеспечить снижение выбросов
Газ
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Газ может стать тем топливом, которое обеспечит реальное снижение выбросов парниковых газов, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Газ будет играть все более возрастающую... ПРАЙМ, 15.12.2023
энергетика, новости, газ, минэнерго рф, газ, выбросы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Газ может стать тем топливом, которое обеспечит реальное снижение выбросов парниковых газов, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Газ будет играть все более возрастающую роль на мировом рынке в условиях энергетического перехода. Это не дань моде, это рациональный путь. Газ является наиболее чистым углеводородом, с наименьшим выбросами. В комбинации с высокой обеспеченностью запасами газ может стать тем самым топливом, которое обеспечит реальное снижение выбросов парниковых газов", — сказал он в ходе международного форума "Газ России".
Министр также напомнил, что в коммюнике по итогам климатической конференции ООН (COP28) нет запрета на этот вид топлива.