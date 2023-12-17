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Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" будут выше плана, заявил Новак
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Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в этом году будут выше плана в 22 миллиарда кубометров, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "В этом году уже поставки... ПРАЙМ, 17.12.2023
энергетика, новости, газ, россия, газ, сила сибири, китай, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в этом году будут выше плана в 22 миллиарда кубометров, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"В этом году уже поставки больше, чем план. По плану было 22 миллиарда кубометров газа, но уже, по-моему, за 10 месяцев вышли почти на 19 миллиардов кубометров газа. В целом по году будет выше 22 миллиардов", — сказал он в кулуарах съезда "Единой России".
Новак рассчитывает, что "Газпром" и китайская CNPC договорятся по контрактным условиям поставок газа по "Силе Сибири 2" в кратчайшие сроки.
"Что касается газопровода, по нему идут коммерческие переговоры с "Газпромом" и компанией CNPC по условиям контрактных поставок. Что касается самого газопровода, он проходит через Монголию, там уже сделано экономическое обоснование, идут проектно-изыскательские работы. Мы рассчитываем, что компания должна договориться в кратчайшие сроки", — сказал он журналистам в кулуарах съезда "Единой России", отвечая на вопрос о том, когда РФ рассчитывает заключить контракт с Китаем.
Съезд "Единой России" проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
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