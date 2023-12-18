МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до более чем 11%, приближаются к 420 долларам за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Экспорт российского газа снизился за 11 месяцев, заявили в ФТС

Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 377 долларов (+0,4%). А по состоянию на 16.51 мск их стоимость составляла 418 долларов (+11,3%). При этом ранее цены опускались ниже 370 долларов – до минимума с начала сентября. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 375,6 доллара за тысячу кубометров.