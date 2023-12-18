2023-12-18T17:14:24+03:00
2023-12-18T17:14:38+03:00
2023-12-18T17:14:24+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231218/842601085.html
Темпы роста биржевых цен на газ в Европу превысили 11 процентов
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до более чем 11%, приближаются к 420 долларам за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские... ПРАЙМ, 18.12.2023
энергетика, новости, газ, европа, газ, торги
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226877.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226877.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226876.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226876.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226875.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226875.jpg
https://1prime.ru/energy/20231218/842596607.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до более чем 11%, приближаются к 420 долларам за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 377 долларов (+0,4%). А по состоянию на 16.51 мск их стоимость составляла 418 долларов (+11,3%). При этом ранее цены опускались ниже 370 долларов – до минимума с начала сентября. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 375,6 доллара за тысячу кубометров.