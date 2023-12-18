АФИНЫ, 18 дек — ПРАЙМ. Новый терминал СПГ для плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) прибыл в греческий порт Александруполис, он будет введен в действие в первом квартале 2024 года, сообщила компания Gastrade, которая реализует проект. Эксперт назвал мировой рынок СПГ "хрупким"

Для компании танкер-газовоз был переоборудован в плавучее хранилище СПГ, оснащенное судовой регазификационной установкой. Работы велись на верфи Seatrium в Сингапуре почти десять месяцев. Двадцать шестого ноября плавучая установка, названная "Александруполис" в честь города и его жителей, отправилась в Грецию.

"Александруполис" 17 декабря 2023 года вошел во Фракийское море и бросил якорь у Александруполиса. Прибытие FSRU к постоянному причалу в значительной степени знаменует собой завершение строительства этого флагманского национального и регионального проекта", — сообщила компания.

"В ближайшие дни FSRU будет поставлен на якорь с помощью 12-точечной швартовной системы. Затем FSRU будет подключен к подводному и наземному газотранспортному трубопроводу высокого давления, который после ввода в эксплуатацию будет поставлять природный газ в Греческую систему транспортировки (NNGTS) и далее конечным потребителям в Греции, Болгарии, Румынии, Северной Македонии, Сербии и далее в Молдову и на Украину на востоке и Венгрию и Словакию на западе", — говорится в сообщении.

Терминал, после завершения всех испытаний, планируется ввести в коммерческую эксплуатацию в первом квартале 2024 года, его максимальная устойчивая мощность регазификации составит 5,5 миллиарда кубометров в год.

"Для Александруполиса это проект особой важности, он будет способствовать развитию местной экономики и сектора занятости, но, прежде всего, он изменит положение города на карте мира как важнейшего центра энергетической безопасности всей Центральной и Юго-Восточной Европы. Он станет еще одной важной опорой национальной безопасности Фракии, поскольку является частью международной и европейской стратегии по диверсификации и независимости источников энергии и транспортных путей от исторических монополий и их новых партнеров", — сказал управляющий директор Gastrade Костис Сифнеос.

Терминал станет новой точкой входа для природного газа.

Плавучая инфраструктура длиной около 300 метров будет пришвартована у порта Александруполис на расстоянии 17,6 километра к юго-западу от него. Терминал будет подключен к подводному трубопроводу длиной 24 километра и наземному трубопроводу длиной 4 километра. Терминал имеет емкость хранилища СПГ 135 тысяч кубометров.

Плавучая установка имеет длину 288,6 метра, ширину 44 метра и высоту 26,2 метра. FSRU стоимостью от 450 до 470 миллионов евро получил финансирование Евросоюза в размере около 270 миллионов евро. Сообщается, что уже сейчас законтрактовано 50% от объема, который может быть газифицирован (5,5 миллиарда кубометров в год). Проект FSRU в Александруполисе рассматривается Европой как проект стратегического значения, поскольку он позволяет диверсифицировать источники энергоснабжения Старого континента.

В начале мая 2022 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна через 20 месяцев с завершением строительства в порту Александруполиса плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) сможет полностью заменить российский газ.

Сейчас Греция получает трубопроводный газ из России и Азербайджана, а также СПГ, поступающий на терминал Ревитуса.