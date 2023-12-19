МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после скачка в понедельник перешли к снижению, днем во вторник теряют почти 5%, оставаясь ниже 400 долларов за тысячу кубометров, и эксперты ожидают продолжения нисходящего тренда в течение торговой сессии, следует из данных лондонской биржи ICE и оценок экспертов Energi Danmark. Экспорт российского газа снизился за 11 месяцев, заявили в ФТС

Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 396 долларов (–1,2%). А по состоянию на 12.16 мск их стоимость составляла 381,4 доллара (–4,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 401 доллар за тысячу кубометров.

Эксперты Energi Danmark в обзоре во вторник отметили, что ожидают снижения стоимости газовых фьючерсов на европейском рынке в течение дня.

При этом в понедельник цены на газ в начале торгов – при высоком уровне заполненности подземных газохранилищ в Европе, увеличении выработки энергии из ветра и теплой погоды – опускались до минимума с сентября. Однако затем они подскочили почти на 13%, превышая 420 долларов за тысячу кубометров, на опасениях перебоев с поставками. Участники рынка морского страхования Лондона в понедельник расширили зону повышенного риска в Красном море после сообщений о нападениях там на суда.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению. По итогам третьего квартала текущего года они составили в среднем около 380 долларов за тысячу кубометров.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября цены выросли с 415 долларов за тысячу кубометров в начале октября примерно до 560 долларов к концу месяца. Средние котировки в ноябре составили примерно 510 долларов.