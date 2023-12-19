МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча", входящая в группу "Нафтогаз Украины", запустила еще две скважины, которые увеличили добычу на более 200 тысяч кубометров газа в сутки, сообщила во вторник пресс-служба компании. Украинский "Нафтогаз" заявил о выходе из дефолта по евробондам

"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины. Обе пробурены на одном месторождении: на одной из них пробурен боковой ствол, вторая — введена в эксплуатацию после бурения", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Нафтогаз Украины".

В компании уточнили, что первая скважина была пробурена еще в 1975 году, но со временем перешла в бездействующий фонд из-за технических осложнений. Восстановленная скважина обеспечивает дополнительные свыше 100 тысяч кубометров голубого топлива для Украины. Вторая оценочно-эксплуатационная скважина также дает более 100 тысяч кубометров газа в сутки. В этом году, как заявляют в компании, месторождение впервые за более чем 10 лет вернется к годовой добыче более 1 миллиарда кубометров.

В марте минэнерго страны заявило, что Украина довела добычу газа до отметки свыше 50,5 миллиона кубометров в сутки. Глава правления "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в конце декабря прошлого года говорил, что в 2022 году сократилась добыча газа на востоке Украины, но в то же время увеличились показатели добычи на западе страны.