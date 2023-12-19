МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Страны европейского дальнего зарубежья за 11 месяцев снизили спрос на газ на 34 миллиарда кубометров, его потребление там опустилось до уровня 1996 года, сообщил "Газпром". "Газпром" подал в суд на "Нафтогаз Украины" 18 декабря

"Отмечено, что в течение 2023 года в мире наблюдается восстановление спроса на энергоресурсы. При этом геополитические факторы, преобладание политически мотивированных решений в энергополитике ряда стран, высокие риски энергетической безопасности и ценовая волатильность продолжают оказывать негативное влияние на мировую энергетику", — написала компания в своем Telegram-канале.

Кризисные явления, как отметил в сообщении газовый концерн, наиболее ярко проявились на европейском газовом рынке, где впервые в истории мировой энергетики "происходит искусственное разрушение спроса на природный газ".

"По предварительным оценкам, за 11 месяцев 2023 года потребление газа в странах европейского дальнего зарубежья снизилось на 34 миллиарда кубометров и находится на уровне 1996 года", — также написала компания.

"При этом, в отличие от 2022 года, добыча газа в этом регионе вновь перешла в фазу падения. По итогам 11 месяцев 2023 года она снизилась на 18 миллиардов кубометров, в том числе, у основного производителя — Норвегии — на 9 миллиардов кубометров. Таким образом, в европейских странах значительно повышаются риски энергетической безопасности, особенно в зимние месяцы", — добавил "Газпром".