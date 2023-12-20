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2023
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Уровень газификации в России достиг 73,8 процента, заявил Шульгинов
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Уровень газификации в России по итогам текущего года достигнет целевого показателя 73,8%, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Газовая отрасль продолжала наращивать... ПРАЙМ, 20.12.2023
энергетика, новости, газ, газификация, россия, николай шульгинов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Уровень газификации в России по итогам текущего года достигнет целевого показателя 73,8%, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Газовая отрасль продолжала наращивать поставки на внутренний рынок. Газификация достигнет целевого значения 73,8%", — сказал Шульгинов в интервью в эфире телеканала "Россия 24", оценивая прогнозы итогов 2023 года.