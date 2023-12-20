МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Уровень газификации в России по итогам текущего года достигнет целевого показателя 73,8%, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Путин поручил установить приоритет в газоснабжении льготников

"Газовая отрасль продолжала наращивать поставки на внутренний рынок. Газификация достигнет целевого значения 73,8%", — сказал Шульгинов в интервью в эфире телеканала "Россия 24", оценивая прогнозы итогов 2023 года.