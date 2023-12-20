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2023
https://1prime.ru/gas/20231220/842619101.html
Шульгинов спрогнозировал рост объема экспорта российского СПГ
Газ
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Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России по итогам текущего года будет чуть выше уровня прошлого года, а в следующем году объемы поставок вырастут, заявил глава... ПРАЙМ, 20.12.2023
энергетика, новости, газ, спг, николай шульгинов, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России по итогам текущего года будет чуть выше уровня прошлого года, а в следующем году объемы поставок вырастут, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Наращивание идет по сжиженному природному газу. Также в этом году мы практически достигли уровня прошлого года, даже чуть превысим. Но в следующем году будем наращивать", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".