МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России по итогам текущего года будет чуть выше уровня прошлого года, а в следующем году объемы поставок вырастут, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Япония нарастила импорт СПГ, рыбы и зерна из России

"Наращивание идет по сжиженному природному газу. Также в этом году мы практически достигли уровня прошлого года, даже чуть превысим. Но в следующем году будем наращивать", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".