МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Ежесуточная добыча газа в России с конца текущего года растет, в 2024 году вырастут поставки трубопроводного газа в Казахстан и Узбекистан, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Эксперт оценил влияние ситуации в Красном море на газовый рынок

"Увеличивается сегодня добыча газа. Мы видим особенно в последние месяцы, и ноябрь, и декабрь — суточная добыча растет. Вырастут поставки в Казахстан и Узбекистан. Подписано было соглашение о поставках через газопровод "Средняя Азия — Центр", поэтому наращивание идет", — сказал Шульгинов в интервью в эфире телеканала "Россия 24", оценивая итоги 2023 года и давая прогнозы на следующий год.