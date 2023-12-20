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2023
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Добыча газа в России растет, заявил Шульгинов
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Ежесуточная добыча газа в России с конца текущего года растет, в 2024 году вырастут поставки трубопроводного газа в Казахстан и Узбекистан, сообщил министр энергетики РФ Николай... ПРАЙМ, 20.12.2023
энергетика, новости, газ, николай шульгинов, добыча газа, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Ежесуточная добыча газа в России с конца текущего года растет, в 2024 году вырастут поставки трубопроводного газа в Казахстан и Узбекистан, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Увеличивается сегодня добыча газа. Мы видим особенно в последние месяцы, и ноябрь, и декабрь — суточная добыча растет. Вырастут поставки в Казахстан и Узбекистан. Подписано было соглашение о поставках через газопровод "Средняя Азия — Центр", поэтому наращивание идет", — сказал Шульгинов в интервью в эфире телеканала "Россия 24", оценивая итоги 2023 года и давая прогнозы на следующий год.