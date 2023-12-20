АЛЖИР, 20 дек — ПРАЙМ. Проект Транссахарского газопровода, который должен обеспечить поставки газа из Нигерии в Европу через Нигер и Алжир, имеет стратегический характер и создаст условия для экономической интеграции между тремя странами, заявил РИА Новости алжирский эксперт по экономике Абделькадер Сулеймани. Алжир согласился на дополнительное сокращение добычи нефти в январе

Глава МИД Нигерии Юсуф Туггар сообщил журналистам 18 декабря в алжирском городе Оран на полях конференции по безопасности и миру в Африке, что с алжирской и нигерийской сторон достигнут большой прогресс в реализации проекта.

"Проект Транссахарского газопровода, который свяжет Нигерию и Алжир через Нигер, является стратегическим и имеет межконтинентальную значимость, поскольку обеспечит транспортировку в Европу порядка 30 миллиардов кубометров газа ежегодно… Транссахарской газопровод обеспечит экономическую интеграцию между тремя странами, их комплексное устойчивое развитие и нечто вроде альянса", — прокомментировал эксперт потенциал проекта.

По данным Сулеймани, ежегодная прибыль от проекта предварительно оценивается в 20-30 миллиардов долларов, он может превратить регион "в Мекку геологоразведочных работ на газ и его переработки" и позволит в том числе стимулировать экономическое развитие в Нигере районов, по которым будет проходить маршрут газопровода. При этом Алжир возьмет на себя расходы по сооружению фрагмента газопровода на территории Нигера.

Соглашение о строительстве Транссахарского газопровода было подписано властями Алжира, Нигерии и Нигера в 2009 году для создания маршрута поставок трубопроводного газа из Нигерии в Европу через Нигер и Алжир, которые дополнили бы возможности Нигерии по производству сжиженного природного газа (СПГ). После почти тринадцатилетней заморозки проект был реанимирован в июле 2022 года на фоне энергетического кризиса в ЕС. Ожидается, что мощность газопровода составит 30 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается в 13 миллиардов долларов.