МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Нефтегазовая компания Абу-Даби ADNOC (ОАЭ) заключила соглашение с китайской ENN Natural Gas о поставках как минимум 1 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 15 лет с 2028 года, следует из пресс-релиза ADNOC. ADNOC Gas будет поставлять СПГ японской JAPEX

"ADNOC сегодня объявила о подписании основных условий соглашения сроком на 15 лет с ENN LNG Pte. Ltd., полностью принадлежащей ENN Natural Gas Co. о поставке как минимум 1 миллиона тонн сжиженного природного газа в год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что СПГ будет поставляться преимущественно с Ruwais LNG. Ожидается, что поставки начнутся с 2028 года, после начала коммерческой эксплуатации завода.

Соглашение о поставках СПГ, как добавляет ADNOC, будет зависеть от окончательного инвестиционного решения, одобрения регулирующих органов, а также переговоров о заключении окончательного договора между компаниями.

ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ. ADNOC Gas — газовое подразделение ADNOC, которое покрывает около 60% потребности ОАЭ в газе, а также поставляет его более чем в 20 стран.

ENN Natural Gas — одна из крупнейших частных энергетических компаний в Китае.