МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Уходящий год стал для российской газовой отрасли "временем собирать камни" и работать в новых реалиях: после разрыва связей с Европой разворачиваться на рынки азиатских и африканских стран, диверсифицировать производство и переходить на "национальные рельсы", отмечают опрошенные РИА Новости эксперты. В Германии не ожидают дефицита газа

Газовые компании в прошлом году столкнулась с беспрецедентным снижением поставок трубопроводного газа из РФ в Европу. И в ситуации потери европейского — традиционного для экспорта — рынка оживились дискуссии вокруг реализации инвестпроектов в Азии, а также развития мощностей сжижения природного газа (СПГ). Одновременно отрасль СПГ столкнулась с "экзистенциальным вызовом" импортозамещения западных технологий и оборудования, а вся газовая промышленность — с угрозой снижения добычи, отмечают в "Сколтехе".

"Прошлый год стал "холодным душем" для российской газовой отрасли: были разорваны сформировавшиеся в течение десятилетий связи с Европой. Стало непонятно, как реализовывать экспортную стратегию. Уходящий же год — время собирать камни и планомерно начинать работу в новых реалиях", — говорит аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов.

КУДА РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ РОССИЙСКИЙ ГАЗ

России "жизненно важно" перенаправление выпадающих с европейского направления объемов, отмечает аналитик "Сколтеха". Теоретически страна рискует всеми объемами газа, которые поставлялись в ЕС до 2022 года.

Сейчас наибольшие объемы российского газа поступают в Китай — по итогам года составят более 22 миллиардов кубометров, — однако "поворот на Восток" пока недостаточен для создания экспортной альтернативы, сравнимой по масштабам с европейским рынком. Эксперты считают, что поставки газа в Китай по текущим и ожидаемым проектам вряд ли достигнут 100 миллиардов кубометров до 2030 года.

Эксперты сходятся в том, что для поставок трубопроводного газа важно, кроме Китая, развивать отношения с Казахстаном, Узбекистаном и другими центральноазиатскими странами. Эксперт "Сколтеха" ожидает достижения прогресса в создании "газового хаба" в Турции и называет возможным потенциальные свопы с российским газом с Азербайджаном и Ираном. Путин отметил особое значение соглашения ЕАЭС с Ираном

Директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова считает важным обсуждение с Ираном расширения сотрудничества в области разработки месторождений, применения своповых поставок газа и совместного маркетинга СПГ. "Также важно продолжить начатый в этом году диалог со странами Африки, где "Газпром" смог бы реализовать свой потенциал и как добывающее предприятие, и как компания с опытом сооружения газотранспортных систем", — добавила она.

География потребителей СПГ из России постоянно расширяется, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. "Приоритетными, помимо Китая, остаются — несмотря на риск отказа при введении новых санкций — страны ЕС и Япония. Чрезвычайно перспективно расширение поставок в Южную Корею, Индию, на Тайвань, в Таиланд, в долгосрочной перспективе — в Бразилию и Аргентину", — говорит эксперт.

ХАРАКТЕРНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ СПГ

Капитонов ожидает в 2024–2025 годах выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров газопровода "Сила Сибири" и запуск производства продукции вторичных переделов на Дальнем Востоке — "Амурского ГПЗ", проекта "Газпрома" и "Сибура". Кроме того, в ближайшие два года он ожидает работ по проекту трубопроводных поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту на 10 миллиардов кубометров, а также по проектам "Новатэка" — "Мурманскому СПГ" и "Обскому СПГ".

Выделил он и пуск двух очередей завода "Новатэка" на Ямале "Арктик СПГ 2" мощностью по 6,6 миллиона тонн СПГ в год каждая. "Это будет характерный момент. Посмотрим, как "Новатэк" будет способен справиться с санкциями, куда пойдут грузы с завода, подпавшего под американские санкции. Это будет хорошим тестом коммерческой устойчивости проекта", — отмечает эксперт из "Сколтеха".

Санкции США в отношении компании "Арктик СПГ 2" Белова назвала одним из главных событий уходящего года и подчеркнула, что масштаб его влияния на отрасль еще предстоит оценить. "Компании будет важно сохранить контакты со своими партнерами в проекте", — считает она.

Собеседники РИА Новости отмечают перспективный газопровод "Сила Сибири 2" проектной мощностью 50 миллиардов кубометров в год, однако сроки возможного начала строительства не уточняют. "Переговоры замедляются. Строительство газопровода вряд ли начнется, пока стороны не подпишут контракт, и, судя по всему, камнем преткновения остается цена", — говорит Миронюк. Россия и КНР ведут переговоры по газопроводу "Сила Сибири 2", заявил посол

"Самое главное — выйти на твердые коммерческие договоренности. С контрактом не обязательно торопиться: это закупки газа по принципу take or pay, если он будет заключен, то Китай будет обязан брать эти объемы. Когда начнутся поставки — на два года раньше или позже, не столь будет важно", — добавляет Капитонов.

РОССИЙСКИЕ ГАЗОВИКИ ВСТАЮТ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЬСЫ

Пока не начнется строительство "Силы Сибири 2", эпоха "гигантских трубопроводных строек" для "Газпрома" на паузе, считает эксперт из "Сколтеха". Сейчас, по его мнению, важно использовать имеющиеся возможности действующей инфраструктуры для поставок в Китай, страны Центральной Азии, а также в Турцию и Азербайджан. Также "Газпрому" можно обратить внимание на диверсификацию бизнеса на внутреннем рынке от "классического трубопроводного": продолжить строить мини-заводы СПГ и заправки СПГ, говорит Капитонов.

"Прошедший год прошел под флагом, наверное, перехода на национальные рельсы, к локализации. 2023 год показал, что в нынешних условиях необходимо иметь критическое оборудование, уметь производить собственными силами. Нельзя сказать, что все удается, что мы моментально по щелчку пальца перестроились, но пошло", — замечает эксперт из "Сколтеха".

"Новатэк" в уходящем году получил патенты на технологии сжижения газа, напомнила Белова. В апреле компания модернизировала технологию "Арктический каскад" и запатентовала ее для применения на технологических линиях большей мощности — до 3 миллионов тонн.

В июне же "Новатэк" получил патент на крупнотоннажную технологию сжижения "Арктический микс" с производительностью одной технологической линии более 6 миллионов тонн. Это, наряду с работой компании "Русхимальянс", повышает шансы отрасли на импортозамещение крупнотоннажных технологий сжижения, полагает собеседница агентства.

"Если для "Новатэка" — локализация и начало строительства новых проектов на базе российского оборудования, то для "Газпрома" — кропотливое использование имеющихся трубопроводных мощностей", — добавляет Капитонов.

БУДУЩЕЕ ПОСТАВОК В ЕВРОПУ

Будущее российского газа в Европе определит политика, говорит Белова. Если ситуация будет развиваться в текущем русле, страны Евросоюза, скорее всего, с опережением реализуют план отказа от российского газа — пока срок обозначен в 2027–2030 годах. Если же будет взят курс на восстановление экономических связей, Россия сможет претендовать на экспорт в Европу до 80–90 миллиардов кубометров в год.

Будущее поставок российского газа в Европу зависит от политического фактора, согласен с ней Миронюк.

Сейчас для российских газовиков важно определиться с экспортной стратегией на ближайшие годы, говорит Капитонов. "В случае если "домашняя работа" до 2030 года будет эффективно проделана российской газовой отраслью, Россия имеет все шансы получить очередное "золотое десятилетие" для своей газовой промышленности", — заключает он.