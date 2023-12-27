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Миллер рассказал об увеличении объема поставок газа в Китай в 2023 году
Газ
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Поставки газа "Газпрома" в Китай в 2023 году будут в полтора раза выше, чем в прошлом году, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром... ПРАЙМ, 27.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Поставки газа "Газпрома" в Китай в 2023 году будут в полтора раза выше, чем в прошлом году, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"В этом году поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году. А в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства. В 2025 году поставки газа в Китай составят 38 миллиардов кубометров", — сказал он.
Миллер напомнил, что 23 декабря "Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в КНР.
Вместе с тем он сообщил, что "Газпром" в декабре поставляет в Узбекистан максимально технически возможные объемы газа по трубопроводу "Средняя Азия — Центр".
"В Узбекистане в декабре тоже пришли морозы, и наши узбекские друзья, коллеги, просили увеличить поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза наши суточные обязательства по подписанному контракту. В настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу "Средняя Азия — Центр", — сказал Миллер.