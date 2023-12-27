МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Поставки газа "Газпрома" в Китай в 2023 году будут в полтора раза выше, чем в прошлом году, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"

"В этом году поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году. А в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства. В 2025 году поставки газа в Китай составят 38 миллиардов кубометров", — сказал он.

Миллер напомнил, что 23 декабря "Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в КНР.

Вместе с тем он сообщил, что "Газпром" в декабре поставляет в Узбекистан максимально технически возможные объемы газа по трубопроводу "Средняя Азия — Центр".

"В Узбекистане в декабре тоже пришли морозы, и наши узбекские друзья, коллеги, просили увеличить поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза наши суточные обязательства по подписанному контракту. В настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу "Средняя Азия — Центр", — сказал Миллер.