2023-12-27T10:56:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/gas/20231227/842683096.html
Принципиальные договоренности по "Силе Сибири — 2" достигнуты, заявил Новак
Газ
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ ПО "СИЛЕ СИБИРИ 2" ДОСТИГНУТЫ, ИДУТ СОГЛАСОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ГАЗПРОМ И CNPC ОБСУЖДАЮТ ЦЕНУ — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 27.12.2023
энергетика, новости, газ, cnpc, газпром, сила сибири 2, александр новак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ ПО "СИЛЕ СИБИРИ 2" ДОСТИГНУТЫ, ИДУТ СОГЛАСОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ГАЗПРОМ И CNPC ОБСУЖДАЮТ ЦЕНУ — НОВАК
Новость дополняется