2023-12-27T10:58:00+03:00
2023-12-27T11:18:06+03:00
2023-12-27T10:58:00+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231227/842683135.html
Новак оценил обеспечение России газом зимой
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Электроэнергетики и "Газпром" обеспечивают успешное прохождение осенне-зимнего периода (ОЗП) в РФ, побиты рекорды по потреблению газа и поставкам на внутренний рынок, сообщил... ПРАЙМ, 27.12.2023
энергетика, новости, газ, россия, газпром, газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83558/98/835589818.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83558/98/835589818.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83558/98/835589817.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83558/98/835589817.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83558/98/835589805.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83558/98/835589805.jpg
https://1prime.ru/oil/20231227/842680862.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Электроэнергетики и "Газпром" обеспечивают успешное прохождение осенне-зимнего периода (ОЗП) в РФ, побиты рекорды по потреблению газа и поставкам на внутренний рынок, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Самое главное для нас обеспечить прохождение осенне-зимнего периода для нашей страны. Могу сказать, это успешно исполняется нашими предприятиями электроэнергетики, "Газпромом". В этом году побиты все исторические рекорды, связанные с увеличением потребления газа и поставок на внутренний рынок в России — 1 миллиард 700 с лишним миллионов кубических метров в сутки поставлено было в пиковый период", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".