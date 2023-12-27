МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Электроэнергетики и "Газпром" обеспечивают успешное прохождение осенне-зимнего периода (ОЗП) в РФ, побиты рекорды по потреблению газа и поставкам на внутренний рынок, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак сообщил о сокращении экспорта российской нефти в Европу

"Самое главное для нас обеспечить прохождение осенне-зимнего периода для нашей страны. Могу сказать, это успешно исполняется нашими предприятиями электроэнергетики, "Газпромом". В этом году побиты все исторические рекорды, связанные с увеличением потребления газа и поставок на внутренний рынок в России — 1 миллиард 700 с лишним миллионов кубических метров в сутки поставлено было в пиковый период", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".