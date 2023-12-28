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Миллер отметил исторический рекорд по запасу газа
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"Газпром" в этом году девятнадцатый год подряд обеспечил коэффициент прироста запасов газа больше единицы, это исторический рекорд по длительности, заявил глава компании Алексей... ПРАЙМ, 28.12.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "Газпром" в этом году девятнадцатый год подряд обеспечил коэффициент прироста запасов газа больше единицы, это исторический рекорд по длительности, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе предновогоднего совещания.
"Конечно же, задача №1 для "Газпрома" — это надежное газоснабжение наших потребителей, и, конечно, надежное газоснабжение в осенне-зимний период. И для этого мы с вами эффективно наращиваем нашу ресурсную базу. В 2023 году, обращаю ваше внимание, уже девятнадцатый год подряд, "Газпром" обеспечивает коэффициент прироста своих запасов больше, чем единица. Это исторический рекорд по длительности за всю историю газовой отрасли страны", — приводятся его слова в стенограмме.
Ранее Миллер отчитался о работе "Газпрома" в ходе деловой встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Он отмечал что компания смогла в полной мере удовлетворить потребности страны в газе.