МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "Газпром" в этом году девятнадцатый год подряд обеспечил коэффициент прироста запасов газа больше единицы, это исторический рекорд по длительности, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе предновогоднего совещания. "Газпром" и Турция договорились о дорожной карте по газовому хабу

"Конечно же, задача №1 для "Газпрома" — это надежное газоснабжение наших потребителей, и, конечно, надежное газоснабжение в осенне-зимний период. И для этого мы с вами эффективно наращиваем нашу ресурсную базу. В 2023 году, обращаю ваше внимание, уже девятнадцатый год подряд, "Газпром" обеспечивает коэффициент прироста своих запасов больше, чем единица. Это исторический рекорд по длительности за всю историю газовой отрасли страны", — приводятся его слова в стенограмме.

Ранее Миллер отчитался о работе "Газпрома" в ходе деловой встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Он отмечал что компания смогла в полной мере удовлетворить потребности страны в газе.