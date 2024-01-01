МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Четыре события прошедшего года повлияют на развитие всей отечественной газовой промышленности, считает директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. Среди них — подписание "Газпромом" дорожных карт с Казахстаном и Узбекистаном, продолжающаяся либерализация экспорта сжиженного природного газа (СПГ), получение "Новатэком" патентов на технологии по сжижению газа, а также санкции США против "Арктик СПГ-2". Шольц в новогоднем обращении обвинил Путина в отключении газа для Германии

"В 2023 году я бы выделила четыре события, которые окажут влияние на дальнейшее развитие газовой отрасли России. Первое – подписание дорожных карт сотрудничества в газовой сфере с Казахстаном и Узбекистаном", – сообщила Белова РИА Новости. Для "Газпрома", как считает собеседница агентства, это не только рынки сбыта газа, но и возможность участвовать в проектах по его переработке.

"Второе событие – это продолжающаяся либерализация экспорта СПГ", – продолжила эксперт. Президент России Владимир Путин в ноябре разрешил внести изменения в федеральный закон "Об экспорте газа", право поставок получили проекты без привязки к конкретным месторождениям. Это дает возможность начать реализацию проекта "Мурманский СПГ" "Новатэка", а также проектов с месторождениями, расположенными севернее 67 градуса северной широты.

"Событие № 3, а точнее серия событий, связанных с получением "Новатэком" патентов на технологии по сжижению газа", – также сказала Белова. В апреле компания модернизировала технологию "Арктический каскад" и запатентовала ее для применения на технологических линиях большей мощности – до 3 миллионов тонн. В июне же "Новатэк" получил патент на крупнотоннажную технологию сжижения "Арктический микс" с производительностью одной технологической линии более 6 миллионов тонн.

"Это, наряду с работой компании "РусХимАльянс", повышает шансы нашей отрасли на импортозамещение крупнотоннажных технологий сжижения", – добавила эксперт.

"И последнее событие – масштаб влияния которого на отрасль еще предстоит оценить – санкции США в отношении проекта "Арктик СПГ-2", – заключила Белова.

Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" — дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Проект предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца 2023 года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.