МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Европейские компании ускорили откачку газа из расположенных на Украине хранилищ, чтобы удовлетворить возросший спрос, сообщила во вторник газета Financial Times.

Газовая горелка

Темпы отбора газа из европейских ПХГ стали самыми низкими с 2019 года

Как сообщал ранее РИА Новости представитель Еврокомиссии Тим Макфи, страны ЕС хранят на Украине порядка 3 миллиардов кубометров газа.

"Европейские компании ускорили откачку природного газа с Украины, так как спрос на отопление в зимние месяцы возрастает", — пишет издание со ссылкой на информацию компании по сбору данных по сырьевым товарам Argus Media.

Как отмечает издание, газохранилища Украины превышают по объему любые европейские. По данным Argus Media, в ноябре из них откачивали по 10,7 миллиона кубометров газа в день, в декабре же из-за падения температур этот объем увеличился до 26 миллионов кубометров в день. Большая часть газа поступила в Польшу, остальной объем был использован в Молдавии, Словакии и Венгрии.