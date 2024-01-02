МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Европейские компании ускорили откачку газа из расположенных на Украине хранилищ, чтобы удовлетворить возросший спрос, сообщила во вторник газета Financial Times. Темпы отбора газа из европейских ПХГ стали самыми низкими с 2019 года

Как сообщал ранее РИА Новости представитель Еврокомиссии Тим Макфи, страны ЕС хранят на Украине порядка 3 миллиардов кубометров газа.

"Европейские компании ускорили откачку природного газа с Украины, так как спрос на отопление в зимние месяцы возрастает", — пишет издание со ссылкой на информацию компании по сбору данных по сырьевым товарам Argus Media.

Как отмечает издание, газохранилища Украины превышают по объему любые европейские. По данным Argus Media, в ноябре из них откачивали по 10,7 миллиона кубометров газа в день, в декабре же из-за падения температур этот объем увеличился до 26 миллионов кубометров в день. Большая часть газа поступила в Польшу, остальной объем был использован в Молдавии, Словакии и Венгрии.