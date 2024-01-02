2024-01-02T13:32:14+03:00
2024-01-02T13:32:14+03:00
2024-01-02T13:32:14+03:00
2024
https://1prime.ru/gas/20240102/842723109.html
Европейские фирмы ускорили откачку газа из украинских хранилищ, пишут СМИ
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Европейские компании ускорили откачку газа из расположенных на Украине хранилищ, чтобы удовлетворить возросший спрос, сообщила во вторник газета Financial Times. Как сообщал ранее... ПРАЙМ, 02.01.2024
энергетика, бизнес, новости, газ, ес, украина, откачка газа из хранилищ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Европейские компании ускорили откачку газа из расположенных на Украине хранилищ, чтобы удовлетворить возросший спрос, сообщила во вторник газета Financial Times.
Как сообщал ранее РИА Новости представитель Еврокомиссии Тим Макфи, страны ЕС хранят на Украине порядка 3 миллиардов кубометров газа.
"Европейские компании ускорили откачку природного газа с Украины, так как спрос на отопление в зимние месяцы возрастает", — пишет издание со ссылкой на информацию компании по сбору данных по сырьевым товарам Argus Media.
Как отмечает издание, газохранилища Украины превышают по объему любые европейские. По данным Argus Media, в ноябре из них откачивали по 10,7 миллиона кубометров газа в день, в декабре же из-за падения температур этот объем увеличился до 26 миллионов кубометров в день. Большая часть газа поступила в Польшу, остальной объем был использован в Молдавии, Словакии и Венгрии.