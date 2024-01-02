КИШИНЕВ, 2 янв — ПРАЙМ. Компании Energocom и "Молдовагаз" подписали контракт на поставку газа в январе-апреле 2024 года по цене 550 евро за тысячу кубометров, сообщили в Energocom. В "Молдовагазе" назвали альтернативные варианты поставок в Приднестровье

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

"Для обеспечения потребностей потребителей правобережья Днестра АО Energocom и АО "Молдовагаз" подписали договор купли-продажи природного газа. Он предусматривает поставку расчетного объема газа в размере 451 млн м3 в период с января по апрель 2024 года по цене 550 евро/1000 м3, которая впоследствии может быть снижена", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Energocom.

Поясняется, что Energocom также заключил договоры купли-продажи электроэнергии, которые предусматривают ее поставку на период январь-декабрь 2024 года. "Электроэнергия в основном будет закупаться у Молдавской ГРЭС по цене 66 доллар/МВтч, у ТЭЦ и от возобновляемых источников энергии, у производителей энергии на европейском рынке, а при необходимости для покрытия дефицита электроэнергии — на бирже OPCOM", — уточняется в сообщении.

В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.