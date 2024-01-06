МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. В ближайшие годы возможен как полный отказ Европы от российского трубопроводного газа, так и востановление экономических связей и увеличение транзита российского энергоресурса до 80–90 миллиардов кубометров в год, будущее поставок энергоресурса полностью зависит от политики, рассказал РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. Эксперт рассказал, когда ЕС сможет запретить импорт российского СПГ

"Что касается будущего российского газа в Европе, то его, как, впрочем, и всегда, определит политика. Если ситуация будет развиваться в текущем русле, ЕС, скорее всего, с опережением реализует свой план по отказу о российского газа (пока срок обозначен в 2027–2030 г.). Если же будет взят курс на восстановление экономических связей, Россия может претендовать на экспорт в Европу до 80–90 миллиардов кубометров в год", – сказала эксперт.

Как отмечает Белова, поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам 2022 года снизились на порядка 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС.

Идея стать балансирующим поставщиком на Запад для России не нова, однако она имела больше экономического смысла, когда наряду с постоянным предусмотренным контрактом объемом газа в отдельные периоды можно было увеличивать прокачку газа по трубам и, реализуя газ на условиях спот, получать дополнительных доход, добавила собеседница агентства.

"Сегодня же, когда ожидается дальнейшее сокращение трубопроводных поставок, поддерживать систему в рабочем состоянии ради разовых поставок имеет смысл только при очень высоких ценах сбыта. Балансировка европейского рынка посредством СПГ явно потребует меньше затрат", – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что, по информации аналитиков, Евросоюз может запретить странам-участницам объединения импорт СПГ из России не раньше чем через 2-3 года, так как в текущих условиях подобный запрет больно ударит по самой Европе.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия успешно справляется с введенными против нее рестрикциями, а Запад несет от санкций гораздо больше убытков. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции показали свою неэффективность и нанесли больший ущерб присоединившимся к ним странам. В том числе это касается ценовых потолков на российские энергоресурсы.