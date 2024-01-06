МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Европейские потребители ускорили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), за сутки выбрали около 340 миллионов кубометров по сравнению с 230-240 миллионами в предшествующие дни, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Европа сократила потребление газа, заявил Новак

Заполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 4 января (завершились утром 5 января) составляет 85,54%, что на 12,8 п. п. больше, чем в среднем на эту дату в 2019-2023 годах, и на 2,2 п. п. больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 94,7 миллиарда кубометров. Это примерно на 15,6 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 4 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой недели ноября – уменьшился к настоящему моменту на 14,1 п. п. Европейские потребители за почти два месяца выбрали около 15,6 миллиарда кубометров газа.

Темпы отбора из газохранилищ с начала года выросли. Показатель заполненности ПХГ за день опустился на 0,31 п. п. (около 340 миллионов кубометров), тогда как в предыдущие два дня – по 0,21 п. п. (примерно 230-240 миллионов кубометров).

Заполненность газохранилищ за прошлый месяц уменьшилась на 8,3 п. п. (9,2 миллиарда кубометров). Темпы отбора стали минимальными для декабря с 2019 года.

Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. В 2023 году ЕС достиг целевого уровня уже в середине августа.