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Потребление газа в Чехии в 2023 году стало самым низким с 1994 года
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Потребление газа в Чехии в 2023 году составило 7,1 миллиарда кубометров, это самый низкий показатель с 1994 года, сообщила в воскресенье консалтинговая компания EGÚ Brno... ПРАЙМ, 07.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ПРАГА, 7 янв — ПРАЙМ. Потребление газа в Чехии в 2023 году составило 7,1 миллиарда кубометров, это самый низкий показатель с 1994 года, сообщила в воскресенье консалтинговая компания EGÚ Brno.
"Потребление природного газа в Чехии в прошлом году сократилось по сравнению с предыдущим годом на 7% и составило в общей сложности 7,1 миллиарда кубометров, что является самым низким показателем с 1994 года", — говорится в сообщении.
Как отмечается, снижение потребления связывают с значительному падению спроса на электроэнергию на газовых станциях и уменьшению потребления газа в промышленности и бытовом секторе.
Большая часть газа была в 2022 году поставлена в Чехию по трубопроводам из Норвегии через Германию, а также с СПГ-терминалов в Нидерландах, Бельгии и Германии. Кроме того, с октября прошлого года в Чехию начал поступать и российский газ, закупаемый на словацком или австрийском рынках, что в итоге составило около 7% от общего годового внутреннего потребления в республике.