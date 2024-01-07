ПРАГА, 7 янв — ПРАЙМ. Потребление газа в Чехии в 2023 году составило 7,1 миллиарда кубометров, это самый низкий показатель с 1994 года, сообщила в воскресенье консалтинговая компания EGÚ Brno. СМИ сообщило, сколько танкеров с СПГ приняла Чехия через Нидерланды

"Потребление природного газа в Чехии в прошлом году сократилось по сравнению с предыдущим годом на 7% и составило в общей сложности 7,1 миллиарда кубометров, что является самым низким показателем с 1994 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, снижение потребления связывают с значительному падению спроса на электроэнергию на газовых станциях и уменьшению потребления газа в промышленности и бытовом секторе.

Большая часть газа была в 2022 году поставлена в Чехию по трубопроводам из Норвегии через Германию, а также с СПГ-терминалов в Нидерландах, Бельгии и Германии. Кроме того, с октября прошлого года в Чехию начал поступать и российский газ, закупаемый на словацком или австрийском рынках, что в итоге составило около 7% от общего годового внутреннего потребления в республике.