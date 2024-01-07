МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС снижаются четвертый день подряд, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Эксперт раскрыл долю американского СПГ в импорте ЕС и Турции в 2023 году

По данным на газовые сутки 5 января (завершились утром 6 января), поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы снизились до 311,1 миллиона кубометров с 319 миллионов кубометров в предшествующий день. Пока максимум первых дней января составляет 333,3 миллиона кубометров.

Потоки СПГ с терминалов в газотранспортную систему в декабре снизились до 11,4 миллиарда кубометров после примерно 11,85 миллиарда кубометров в ноябре. Всего в 2023 году Европа импортировала около 131,8 миллиарда кубометров — рекордный объем СПГ.

В то же время выработка электроэнергии из ветра в ЕС третий день продолжает курс на снижение, опустившись до минимума середины декабря. По данным на 6 января она составила 16,8% от общего объема, тогда как в первые дни января держалась вблизи 30%.

Средний за прошедшую неделю показатель составил 29,6%, за декабрь — 17,3%. В течение прошлого года ветер удовлетворял 17% потребностей ЕС в электроэнергии.

Объем ветрогенерации в Европе влияет на потребление газа и его биржевую стоимость. Расчетная цена ближайших (февральских) газовых фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF за неделю выросла c 347,2 доллара за тысячу кубометров в понедельник до 390,5 доллара в пятницу.