МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Европейские потребители увеличили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), за сутки выбрали примерно 500 миллионов кубометров против 360 миллионов в предшествующий день, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Биржевые цены на газ в Европе опустились на 8,1 процента

Заполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 7 января (завершились утром 8 января) составляет 84,27%, что на 12,9 процентного пункта больше, чем в среднем на эту дату в 2019–2023 годах, и на 1,1 процентного пункта больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 93,3 миллиарда кубометров. Это примерно на 15,7 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 2,8 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Темпы отбора из газохранилищ за сутки выросли. Показатель заполненности ПХГ за день опустился на 0,45 процентного пункта (примерно 500 миллионов кубометров) по сравнению с 0,37 процентного пункта (около 360 миллионов кубометров) в предыдущий день. Однако данные GIE неокончательные и могут быть пересмотрены.

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой недели ноября – уменьшился к настоящему моменту на 15,3 процентного пункта. Европейские потребители за два месяца выбрали около 17 миллиардов кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась на 8,3 процентного пункта (9,2 миллиарда кубометров). Темпы отбора стали минимальными для декабря с 2019 года.

В то же время выработка электроэнергии из ветра в ЕС немного выросла, следует из данных ассоциаций Wind Europe. По данным на 7 января она составила 18,7% в общем объёме. Средний за неделю показатель составил 23,6%, а за декабрь – 23,8%.

В течение года ветер удовлетворял 17% потребностей Европы в электроэнергии, а во многих странах еще больше: в Дании – примерно 55%, Ирландии – 34%, Великобритании – 28%, Португалии и Германии – по 26%, Испании – 25%. При этом в 2022 году ветер удовлетворял 15% потребностей Европы в электроэнергии.