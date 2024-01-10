МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Цены на сжиженный природный газ (СПГ) "в Северной Азии" упали до минимума с середины июня в связи с ожиданиями более мягкий погодных условий и наличием большого количества запасов, передает агентство Bloomberg. Эксперт раскрыл, почему может вырасти экспорт СПГ из России в 2024 году

"Цены на сжиженный природный газ в Северной Азии упали до самого низкого уровня почти за семь месяцев, поскольку прогноз более мягкой погоды и высокие запасы снизили необходимость покупать больше топлива на зиму", — передаёт агентство.

По словам трейдеров, которые приводит агентство, цены упали во вторник примерно до 9,8 доллара за миллион британских тепловых единиц, и это самый низкий показатель с середины июня. По их словам, поставок достаточно: экспортеры из Анголы в Папуа — Новую Гвинею предлагают продать партии на этой неделе.

Высокие запасы газа в Северной Азии, где проживают крупнейшие покупатели СПГ, также означают, что нет немедленной необходимости закупать дополнительное топливо. Согласно данным, собранным агентством, с 9 по 17 января температура воздуха в Китае и на Корейском полуострове, по прогнозам, превысит сезонные нормы.

Также падение цен вызывает некоторый интерес со стороны более чувствительных к ценам клиентов на развивающихся рынках. По словам трейдеров, покупатели в Индии и Таиланде ищут грузы на февраль, что может помочь установить нижний предел цен.