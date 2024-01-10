МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Европейские потребители резко ускорили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), за сутки выбрали почти 900 миллионов кубометров против примерно 500 миллионов в предшествующий день, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Российский газ "сжижился" с реальностью, пишет СМИ

Заполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 8 января (завершились утром 9 января) составляет 83,48%, что на 12,5 процентного пункта больше, чем в среднем на эту дату в 2019–2023 годах, и на 0,4 процентного пункта больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 92,4 миллиарда кубометров. Это примерно на 15,3 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и почти на 2,1 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Темпы отбора из газохранилищ за сутки резко выросли. Показатель заполненности ПХГ за день опустился на 0,79 процентного пункта (примерно 870 миллионов кубометров) по сравнению с 0,45 процентного пункта (примерно 500 миллионов кубометров) в предыдущий день. Однако данные GIE неокончательные и могут быть пересмотрены.

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой недели ноября – уменьшился к настоящему моменту на 16,1 процентного пункта. Европейские потребители за два месяца выбрали около 17,9 миллиарда кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась на 8,3 процентного пункта (9,2 миллиарда кубометров). Темпы отбора стали минимальными для декабря с 2019 года.

В то же время выработка электроэнергии из ветра в ЕС немного снизилась, следует из данных ассоциаций Wind Europe. По данным на 8 января она составила 14,1% в общем объёме. Средний за прошлую неделю показатель составил 23,6%, а за декабрь – 23,8%. В течение 2023 года ветер удовлетворял 17% потребностей Европы в электроэнергии.