БАКУ, 11 янв — ПРАЙМ. Объем экспорта природного газа Азербайджаном в Европу по итогам прошедшего года составил 11,8 миллиарда кубометров, следует из сообщения министра энергетики республики Парвиза Шахбазова. Европа резко нарастила темпы отбора из газохранилищ

"В прошлом году Азербайджан экспортировал 23,8 миллиарда кубометров газа, что на 5,3% больше в годовом сравнении. Из этих объемов 11,8 миллиарда кубометров было экспортировано в Европу. За 2023 год экспорт газа увеличился на 5,3%. Наша страна экспортировала… 9,5 миллиарда кубометров в Турцию, 2,5 миллиарда кубометров в Грузию. За отчетный период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано 5,6 миллиарда кубометров газа", — написал Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X.

По данным минэнерго республики, в 2022 году Азербайджан экспортировал в Европу 11,4 миллиарда кубометров газа. Ранее замминистра энергетики страны Самир Велиев, выступая на 6-й Румынской международной газовой конференции в Бухаресте, заявил, что республика в 2023 году планирует поставить в Европу 12 миллиардов кубометров газа.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу — составной части Южного газового коридора (ЮГК). В настоящее время основной источник экспорта — месторождение Шахдениз на Каспии с запасами 1,2 триллиона кубометров. Покупатели азербайджанского газа в Европе — Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия.