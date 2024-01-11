Азербайджан экспортировал в Европу почти 12 млрд кубометров газа в 2023 году
БАКУ, 11 янв — ПРАЙМ. Объем экспорта природного газа Азербайджаном в Европу по итогам прошедшего года составил 11,8 миллиарда кубометров, следует из сообщения министра энергетики республики Парвиза Шахбазова.
"В прошлом году Азербайджан экспортировал 23,8 миллиарда кубометров газа, что на 5,3% больше в годовом сравнении. Из этих объемов 11,8 миллиарда кубометров было экспортировано в Европу. За 2023 год экспорт газа увеличился на 5,3%. Наша страна экспортировала… 9,5 миллиарда кубометров в Турцию, 2,5 миллиарда кубометров в Грузию. За отчетный период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано 5,6 миллиарда кубометров газа", — написал Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X.
По данным минэнерго республики, в 2022 году Азербайджан экспортировал в Европу 11,4 миллиарда кубометров газа. Ранее замминистра энергетики страны Самир Велиев, выступая на 6-й Румынской международной газовой конференции в Бухаресте, заявил, что республика в 2023 году планирует поставить в Европу 12 миллиардов кубометров газа.
Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу — составной части Южного газового коридора (ЮГК). В настоящее время основной источник экспорта — месторождение Шахдениз на Каспии с запасами 1,2 триллиона кубометров. Покупатели азербайджанского газа в Европе — Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия.
https://1prime.ru/gas/20240111/842769061.html