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2024
https://1prime.ru/gas/20240113/842791529.html
"Газпром" 12 января побил рекорд суточных поставок по системе газоснабжения
Газ
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ГАЗПРОМ 12 ЯНВАРЯ ПОБИЛ РЕКОРД СУТОЧНЫХ ПОСТАВОК ПО ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РФ, ПОСТАВИЛ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 1788,3 МЛН КУБОВ ГАЗА – КОМПАНИЯ Новость дополняется. ПРАЙМ, 13.01.2024
энергетика, новости, газ, россия, газпром
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ 12 ЯНВАРЯ ПОБИЛ РЕКОРД СУТОЧНЫХ ПОСТАВОК ПО ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РФ, ПОСТАВИЛ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 1788,3 МЛН КУБОВ ГАЗА – КОМПАНИЯ
Новость дополняется.