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"Газпром" 13 января обновил рекорд суточных поставок по газоснабжению
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"Газпром" 13 января обновил рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, поставив российским потребителям почти 1,815 миллиарда кубометров газа, сообщила... ПРАЙМ, 14.01.2024
энергетика, новости, газ, россия, газпром
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. "Газпром" 13 января обновил рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, поставив российским потребителям почти 1,815 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.
"13 января обновлен достигнутый днем ранее абсолютный исторический рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения России. Российским потребителям поставлено 1814,7 миллиона кубометров газа", — говорится в Telegram-канале "Газпрома".
Предыдущий максимум был зафиксирован 12 января и составил 1788,3 миллиона кубометров газа. До этого рекордный показатель держался почти десять лет (30 января 2014 года было поставлено 1786,8 миллиона кубометров газа), сообщила компания.
Продолжающийся рост потребления газа, как объяснили в "Газпроме", связан с усилившимися холодами. Уточняется, что средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 13 января снизилась до минус 19,8 градуса Цельсия.
"Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" в ходе очередного морозного пика этой зимы осуществляются надежно, в том числе благодаря работе подземных хранилищ газа", — также отмечается в сообщении.