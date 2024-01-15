МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Почти пятая часть импорта сжиженного природного газа (СПГ) Евросоюзом, которая приходится на поставки из Катара, может быть перенаправлена в Европу в обход Красного моря в связи с решением арабской страны о приостановке перевозок, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных стран. ЕС направит военные корабли в Красное море для защиты торговых судов

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что катарская государственная компания QatarEnergy временно останавливает перевозки СПГ через Красное море. Однако в случае, если перевозки через Красное море будут оставаться небезопасными, газ будет транспортироваться через мыс Доброй Надежды.

По данным статистической службы Катара, по итогам десяти месяцев 2023 года страна экспортировала почти 114 миллиардов кубометров СПГ. Из них почти 15 миллиардов кубометров, или 13 процентов всего экспорта газа Катаром, были отправлены в Евросоюз. Наиболее вероятно, что эти объемы плыли как раз через Красное море. При этом, всего за десять месяцев прошлого года ЕС импортировал 79,4 миллиарда кубометров СПГ. Таким образом, на Катар приходится 18,7 процента от всего европейского импорта.

Наиболее сильно увеличение маршрута может сказаться на Италии и Бельгии, так как именно эти европейские страны покупают больше всего СПГ в Катаре. Так, по итогам десяти месяцев прошлого года Италия импортировала из Катара около 5,2 миллиарда кубометров СПГ, а Бельгия — 4,1 миллиарда кубометров. Третье место заняла покинувшая Евросоюз Великобритания, купившая у арабской страны 2,3 миллиарда кубометров сжиженного газа.

Также из числа Европейских стран, куда удобно поставлять газ через Красное море, Катар импортирует СПГ во Францию (2 миллиарда кубометров), Польшу (1,9 миллиарда кубометров), Испанию (1,04 миллиарда кубометров) и Нидерланды (0,6 миллиарда кубометров). При этом дороже всего катарский газ обходится Бельгии (0,51 доллара за кубометр) и Италии (0,49 доллара).

По данным издания, через Красное море Катар перевозит более 96 миллиардов кубометров СПГ на общую сумму 40,5 миллиарда долларов. Основными покупателями этой доли газа являются Индия, Китай и Южная Корея, импортировавшие его на 19,3 миллиарда, 19,25 миллиарда и 17,8 миллиарда кубометров соответственно. Наибольшую сумму за газ пришлось заплатить Южной Корее (0,51 доллара за кубометр), ОАЭ (0,48 доллара) и Таиланду (0,45 доллара).