МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник уменьшились на 6,5%, до 339 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Базу США у месторождения газа в Сирии обстреляли ракетами, сообщил источник

Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск на уровне 354,1 доллара (–2,3%). Ценовой минимум составил 332,3 доллара (–8,4%), а максимум – 358,7 доллара (–1,1%). Последние фьючерсы торговались по 339 долларов (–6,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 362,6 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые газовые котировки в Европе 2 января опустились ниже 350 долларов — впервые с 7 сентября — и в целом держатся вокруг этой отметки.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров.