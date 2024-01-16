КИШИНЕВ, 16 янв — ПРАЙМ. Власти Молдавии хотят увеличить объем транзита газа, чтобы снизить давление на потребителей в стране, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов. Молдавия пережила высочайший за 20 лет рост цен на продукты, заявил эксперт

Ранее пресс-служба молдавского правительства сообщила, что министры энергетики Молдавии и Румынии Виктор Парликов и Себастьян-Иоан Бурдужа подписали в Кишиневе меморандум о намерении объединить газовые и электросети двух стран. Подчеркивалось, что в меморандуме обозначена возможность увеличения пропускной способности по транспортировке природного газа и продления газопровода Яссы — Унгены — Кишинев путем строительства новой магистрали газопровода вокруг Кишинева. Касательно объединения электросетей, меморандум предусматривает создание линии электропередач мощностью 400 кВ (Сучава — Бельцы), которая прямо свяжет Румынию и Молдавию, а также модернизацию существующей линии электропередачи взаимного подключения 110 кВ Хушь — Чоара.

"Vestmoldtransgaz должна предложить решение, как лучше всего развивать сеть на территории Молдавии, чтобы, с одной стороны, обеспечить нам гибкую возможность доставлять и забирать газ из Румынии на Украину и наоборот. Чем больше газа будет проходить транзитом по территории Молдавии, тем меньше будет давление на потребителя в Молдавии. Тем больше мы как страна выиграем от транзита газа", – заявил Парликов в эфире телеканала TVR Moldova.

По его словам, Vestmoldtransgaz анализирует пропускные способности Молдавии и определяет, как лучше использовать имеющийся потенциал. Среди прочего, рассматривается увеличение пропускной способности транспортировки природного газа и расширение газопровода Яссы-Унгены-Кишинев за счет строительства газотранспортного трубопровода под названием "Кишиневский пояс". Цель может быть достигнута к концу 2031 года.

Vestmoldtransgaz была сертифицирована Национальным агентством по урегулированию в энергетике в качестве оператора газотранспортной системы, владеющей газопроводом Яссы — Унгены — Кишинев. Акционерами предприятия являются румынская компания "Трансгаз" (75%) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) (25%).