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"Новатэк" увеличил продажи газа в 2023 году
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"Новатэк" в 2023 году увеличил продажи газа на 2,7% по сравнению с 2022 годом — до 78,63 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. "По предварительным данным, общий... ПРАЙМ, 17.01.2024
энергетика, новости, газ, новатэк, газ, углеводороды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. "Новатэк" в 2023 году увеличил продажи газа на 2,7% по сравнению с 2022 годом — до 78,63 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.
"По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2023 году составил 78,63 миллиарда кубометров, что на 2,7% выше аналогичного показателя за 2022 год", — сказано в сообщении.
Кроме того, "Новатэк" в 2023 году, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 0,3% к предыдущему году — до 82,39 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов — на 3,6%, до 12,37 миллиона тонн.
"Новатэк" — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа, жидких углеводородов и имеет двадцатипятилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.