МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. "Новатэк" в 2023 году увеличил продажи газа на 2,7% по сравнению с 2022 годом — до 78,63 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. В Молдавии нашли способ снизить давление на потребителей газа

"По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2023 году составил 78,63 миллиарда кубометров, что на 2,7% выше аналогичного показателя за 2022 год", — сказано в сообщении.

Кроме того, "Новатэк" в 2023 году, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 0,3% к предыдущему году — до 82,39 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов — на 3,6%, до 12,37 миллиона тонн.

"Новатэк" — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа, жидких углеводородов и имеет двадцатипятилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.