КИШИНЕВ, 17 янв — ПРАЙМ. Показатели технологического потребления и потерь природного газа предприятия в ушедшем году сократились на 21% по сравнению с предыдущим годом, сообщил в среду глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. В Молдавии нашли способ снизить давление на потребителей газа

"В 2023 году газораспределительные предприятия группы АО "Молдовагаз" зафиксировали снижение показателей технологического потребления и технических потерь природного газа на 4,2 миллиона кубических метров, или на 21% по сравнению с 2022 годом", — написал Чебан в своем Telegram-канале, отметив устойчивую тенденцию снижения этих показателей, так как в 2023 году величина годовых потерь сократилась примерно на 14,4 миллиона кубометров, или на 46% по сравнению с 2019 годом.

По его словам, снижение технологического потребления и потерь природного газа было обусловлено постоянной реализацией технических и организационных действий, включенных в план мероприятий предприятий "Молдовагаза" на 2021-2025 годы.

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.