МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на газ и сжиженный природный газ (СПГ), как ожидается, в 2024 году останутся относительно низкими на фоне небольшого спроса из-за высокого уровня запасов в газохранилищах в Европе и Азии и теплой зимы, сообщила консалтинговая компания Wood Mackenzie. TotalEnergies передумала закупать СПГ с "Арктик СПГ 2" в 2024 году

Настроения на газовом рынке стали "медвежьими", отметили эксперты компании.

"Риски перебоев с поставками из Норвегии, Алжира и Египта, похоже, исчезли. Запасы в Европе и Азии находится на рекордно высоком уровне, в том числе из-за мягкого начала зимы", — сообщили они в докладе "Мировой газ и СПГ: пять вещей, на которые стоит обратить внимание в 2024 году".

Как уточняется, стоимость контракта TTF с поставкой в феврале за последние три месяца упала на 45%, до уровня 30 евро за МВт.ч. (по нынешнему валютному курсу примерно 340 долларов за тысячу кубометров – ред.). "Мы прогнозируем снижение цен (на газ и СПГ – ред.) на 2024 год на протяжении большей части этого года, особенно по сравнению с форвардными кривыми. Рост мирового предложения СПГ останется ограниченным (14 миллионов тонн), но, поскольку спрос на СПГ в Азии остается слабым, конкуренция за СПГ вряд ли обострится", — говорится в докладе.

Сдержанный спрос в Европе и рост производства в Норвегии и Алжире означают, что европейский баланс будет оставаться относительно комфортным в течение 2024 года, отметили в Wood Mackenzie. Предстоящее лето из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ может быть очень похоже на лето, которое рынок пережил в прошлом году — с избытком предложения на рынке, также сообщается в докладе.

"Несмотря на то, что большинство метеорологов прогнозируют теплую зиму, похолодание все же может наступить. Это приведет к изъятию газа из хранилищ и росту цен. Импорт российского трубопроводного газа и СПГ может быть запрещен или сокращен, в результате чего Европе придется конкурировать за большее количество СПГ", — отмечают эксперты.

Прогнозируется, что перебои в поставках по всему миру или просто риск их возникновения будут продолжать оказывать непропорционально большое влияние на цены. Мировой рынок газа и СПГ находится в состоянии "кажущегося комфортного равновесия", но предложение остается ограниченным — волатильность в течение 2024 года и далее сохранится, также предупредили в компании.