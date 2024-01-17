КИШИНЕВ, 17 янв — ПРАЙМ. Один из лидеров оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александр Нестеровский считает, что рост числа отключений от газа жителей республики за неуплату является следствием отказа от дешевых энергоресурсов России в пользу поставок из Европы. В Молдавии назвали последствия сокращения иностранных инвестиций

Во вторник глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что в 2023 году более 6,7 тысячи потребителей были отключены от газа в Молдавии из-за долгов, среди которых более 6 тысяч — это бытовые владельцы, и их на 60,9% больше по сравнению с 2022 годом. Также он добавил, что в прошлом году объем потребления природного газа в Молдавии сократился на 190 миллионов кубометров по сравнению предыдущим годом.

"Не так давно представители ПДС (партия "Действие и солидарность" — ред.) рассказывали о снижении потребляемого газа в Молдове. В "Молдовагаз" открыли завесу тайны подобной тенденции, рассказав про отключение тысяч семей от газа из-за неуплаты. Они остались без газа в результате отказа правительства ПДС от дешевых энергоресурсов и так называемой "помощи Румынии и ЕС", — написал в своем Telegram-канале Нестеровский.

По его словам, можно с уверенностью сказать, что основная причина неуплаты платежей — неподъемные цены на все коммунальные услуги. "Подобные ситуации с отключениями за неуплату — самый правдивый показатель уровня жизни в стране. Отключения тысяч семей от газа — наглядное представление "хороших времен" и следования европейскому пути", — подчеркнул политик.

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.